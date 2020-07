Dipendente al telefono senza mascherina, multato bar a Salerno: lo sfogo del titolare

Dipendente non indossa la mascherina mentre parla al telefonino, scatta la multa al titolare di un bar di Salerno. Nel mirino della Polizia Municipale è finito, nelle ultime ore, anche il “Bahr”, locale che la società Stazione Marittima ha dato in gestione a Roberto Lumino.

Lo sfogo

"Non abbiamo l’aria condizionata – racconta il titolare a Il Mattino - Dopo otto ore di turno si suda e non si respira: la ragazza s’era tolta il dispositivo di protezione personale per parlare a telefono mentre si trovava nell’area lavaggio, da sola e non in prossimità di cibi o bevande. Sono consapevole del fatto che esistono delle regole che vanno rispettate, ma occorrerebbe anche maggiore elasticità. Sono di Angri, amo sentirmi un salernitano d’adozione. Mi auguro che possano esserci le condizioni per continuare, altrimenti vorrà dire che tornerò a fare il marito e il padre”.