Covid-19, caso positivo alla scuola materna “Pio XII" di Salerno: scatta la chiusura per due giorni

Il primo cittadino, inoltre, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza dell'Istituto Comprensivo Alfano-Quasimodo e del Liceo Alfano I, a causa di un guasto riscontrato all'impianto termico, con parziale allagamento delle strutture

È stato riscontrato un caso di positività al Covid presso la Scuola Materna Comunale “Pio XII”, in Piazza Pio XII a Salerno. Per scongiurare ogni potenziale pericolo di contagio, il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto una sanificazione straordinaria dell'intero istituto con la contestuale chiusura per i prossimi due giorni (11 e 12 febbraio).

L'ordinanza

Il primo cittadino, inoltre, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza dell'Istituto Comprensivo Alfano-Quasimodo e del Liceo Alfano I, a causa di un guasto riscontrato nella tarda serata all'impianto termico, con parziale allagamento delle strutture.