Focolaio nel quartiere Carmine a Salerno: "La nostra pasticceria è aperta"

I nuovi casi di Covid-19 a Salerno rischiano di provocare, come già accaduto nelle scorse settimane, la diffusione di fake news. E’ ciò che sta capitando alla pasticceria “Babà Napoli”, situata in Piazza Pasquale Naddeo, nel quartiere Carmine, dove nell’ultima settimana è contagi sono aumentati ma tenuti sotto controllo dall’Asl.

La precisazione

Sulla pagina Facebook della pasticceria, infatti, si precisa: “Dopo la positiva di alcune persone nel rione carmine al covid, svariate persone ci segnalano articoli dove menzionano la nostra pasticceria chiusa oltre a denunciare qualsiasi falsa notizia (vi preghiamo di segnalare come sempre), vorremo tranquillizzare la nostra clientela, ma soprattutto precisare che la nostra pasticceria è aperta e non è mai stata chiusa, nemmeno per 24h. Inoltre tutto il personale utilizza come sempre le dovute precauzioni previste dalla normativa regionale. Potete acquistare i vostri dolci preferiti in sicurezza e come avete sempre fatto! Vi aspettiamo!”. Insomma, l’auspicio è che la gente non si faccia prendere dal panico e che soprattutto verifichi eventuali voci che potrebbero, come in questo caso, non essere vere.