Covid-19 a Salerno, cinque positivi al test sierologico: parte la sanificazione a Palazzo di Città

L'Amministrazione Comunale di Salerno ha deciso di attivare un controllo generale del personale e delle sedi dell'Ente. L'operazione, disposta del sindaco Vincenzo Napoli e coordinata dal direttore staff Vincenzo Luciano, ha avuto inizio oggi giovedì 8 ottobre. Oltre 250 tra dipendenti ed amministratori del Comune di Salerno si sono sottoposti volontariamente stamani a Palazzo di Città al test sierologico. Sono stati individuati cinque positivi (come è noto la positività al sierologico non implica automaticamente la positività al Covid-19) per i quali è stato predisposto tampone ed isolamento precauzionale. All'esito, è stata disposta anche la sanificazione del Palazzo di Città.

La prevenzione

Analoghe attività (test sierologici e sanificazioni) saranno svolte in tutte le sedi e per tutto il personale del Comune a tutela della salute non solo dei dipendenti ma anche degli utenti. “Nel contempo continua l'impegno del Comune di Salerno per favorire lo svolgimento di pratiche ed adempimenti da parte di famiglie, imprese e cittadini in remoto tramite le tecnologie informatiche e senza accesso agli uffici pubblici” fanno sapere dal Municipio.