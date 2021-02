Covid-19 a Salerno, prorogata la quarantena per una classe della scuola "Tasso"

Quarantena prorogata fino al 18 febbraio per gli alunni e il personale docente di una classe della Scuola Secondaria Statale di I grado “Torquato Tasso” situata in Via Michele Iannicelli a Salerno.

L'annuncio

A stabilirlo è la dirigente scolastica Elvira Vittoria Boninfante. Entro il 10 febbraio sarà effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti, a seguito della positività del caso accertato nei giorni scorsi. La dirigente scolastica invita tutti ad evitare allarmismi che potrebbero generare un clima di preoccupazione in un momento già difficile per la diffusione del virus.