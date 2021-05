Covid-19, due alunne positive: chiuse le scuole a San Rufo

La chiusura dei plessi si è resa necessaria per effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici a tutela della salute pubblica

Il sindaco di San Rufo Michele Marmo, con un'apposita ordinanza, ha disposto la sospensione della didattica in presenza per tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale fino al 15 maggio compreso. Nei giorni scorsi sono risultate positive al Covid una piccola alunna della Scuola dell'Infanzia ed un’altra della Scuola Primaria. La chiusura dei plessi si è resa necessaria per effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici a tutela della salute pubblica.

La prevenzione

L’Amministrazione comunale ha comunicato che, d’intesa con l'Asl, sarà effettuato uno screening con tampone molecolare per domani (mercoledì 5 maggio), alle 9.30 presso la Scuola Infanzia del capoluogo; proseguirà sabato 8 maggio, alle 9.30, presso la Scuola Elementare del capoluogo (3A elementare) e lunedì 10 maggio alle 9.30 (2 A elementare).