Boom di contagi tra giovani e bambini a San Valentino Torio: "Rischio Zona Rossa"

Boom di contagi e rischio zona rossa nel comune di San Valentino Torio. A lanciare l’allarme è direttamente il sindaco Michele Strianese, che parla di aumento vertiginoso di casi positivi al Covid-19 che coinvolgono interni nuclei familiari ed anche bambini. Sono inoltre centinaia i tamponi effettuati e dei quali si èin attesa di esito, che potrebbero risultare in parte positivi.

I dati e il pericolo zona rossa

Allo stato i casi attivi sono 48, di cui 2 ospedalizzati. “L'età media dei concittadini che hanno contratto il virus è molto bassa (circa 40 anni). Quasi tutti giovani, dunque. Un ulteriore repentino aumento della curva dei contagi potrebbe far scattare l' applicazione della Zona Rossa da parte dell' Unità di Crisi Regionale per l' Emergenza Covid 19, il che vorrebbe dire fermare tutto”. Ma – avverte Strianese – “non è una cosa che possiamo permetterci. Per l' economia, il lavoro, lo sviluppo. Le misure di contenimento attualmente imposte già obbligano tanti cittadini a sacrifici economici ed alla chiusura parziale di tante attività produttive”.

L’appello: