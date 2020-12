Covid-19 a Santa Marina, al via tre giorni di screening gratuito

L’amministrazione comunale di Santa Marina, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato, per contrastare il rischio epidemiologico e garantire una mappatura preventiva della popolazione, ha promosso tre giorni di screening gratuito.

Le informazioni

Giovedì 17 dicembre, dalle 8.30 alle 11:30, screening epidemiologico, tampone molecolare gratuito, piazza Nuova Santa Marina capoluogo; venerdì 18 dicembre dalle 8:30 alle 11:30, screening epidemiologico, tampone molecolare gratuito, tendostruttura LAB. Giffoni a Policastro Bussentino. Per gli studenti di tutte le età, delle scuole primarie agli studenti universitari, martedì 5 gennaio 2021, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, screening epidemiologico, tampone antigenico gratuito, tendostruttura LAB Giffoni a Policastro Bussentino.Lo screening epidemiologico sarà effettuato eseguendo tampone molecolare per la ricerca sars-cov-2 e tampone antigenico. Il Laboratorio di Analisi Giffoni allestirà una sede temporanea presso gli Uffici Regionali in Piazza Nuova a Santa Marina capoluogo. A Policastro Bussentino lo screening sarà effettuato presso la tendostruttura del Laboratorio Analisi Giffoni.