Covid a Santa Marina, la preside che partecipò alla festa: "Il mio tampone è negativo"

E’ risultata negativa al tampone Maria De Biase, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Santa Marina finita al centro di una polemica per la sua partecipazione, nonostante la zona rossa, alla festicciola di compleanno a casa di un amico. La preside, oggi pomeriggio, ha pubblicato l’esito dell’esame a cui si è sottoposta dopo le critiche giunte, in particolare, dal sindaco Giovanni Fortunato.

Le critiche della preside

Ironicamente – sui social – lei parla di “scoop” e scrive: “Ecco l’esito negativo del mio tampone effettuato ieri su base volontaria. Non avevo alcun obbligo, se non quello etico di fugare ogni dubbio e non alimentare ulteriori paure, tensioni, illazioni derivanti dalla mia partecipazione al compleanno che, ricordo, è un’infrazione e non un reato come qualcuno l’ha definita. Può utilizzare anche questa notizia, se vuole. Così come ha già usato il video della festa nel misero e squallido tentativo di rovinare la mia vita, la mia carriera, la mia reputazione usandomi come distrattore rispetto a vicende ben più serie e gravi. Non ci è riuscito, ha ottenuto l’effetto contrario. La sua professionalità avrebbe dovuto prevederlo. Io ho avuto l’umiltà e il coraggio di chiedere scusa. Lei?”.