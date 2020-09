Covid-19 a Sapri, dipendente comunale positivo: sindaco in isolamento

Nuovo caso positivo nel comune di Sapri. Si tratta di un dipendente comunale, sintomatico, che è in buone condizioni di salute e sarà trasferito in osservazione presso il reparto Covid19 di Scafati.

L’annuncio

Il sindaco Antonio Gentile spiega: “In queste ore stiamo ricostruendo la catena dei contatti del nostro dipendente e concordando con le Istituzioni sanitarie, in via precauzionale, la somministrazione del tampone a tutti i dipendenti comunali”. In attesa degli esiti è stata disposta per la giornata di domani la sanificazione di tutti i locali comunali con la relativa sospensione dei servizi per due giorni, la messa in quarantena per i contatti stretti e per la giornata di dopodomani lo screening di massa per tutti gli altri dipendenti comunali non individuati quali contatti di caso. “Personalmente, pur non essendo contatto stretto del dipendente ed in attesa dello screening di massa, osserverò l’isolamento volontario fiduciario” conclude Gentile.