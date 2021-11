Covid-19, nuovi casi in Provincia: il report

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai sindaci con i rispettivi bollettini istituzionali diffusi attraverso i canali social. Ricordiamo che oggi, nel salernitano, i nuovi positivi erano 77

Il report

Due nuovi positivi nel comune di Scala, mentre uno nel comune di Siano. Così come era accaduto a Nocera Superiore nel pomeriggio, anche a Nocera Inferiore, comune vicino, i casi di contagio sono in aumento. Lo ha comunicato il sindaco Manlio Torquato. Lo stesso a San Valentino Torio, con 15 nuovi casi nella giornata di ieri, così come comunicato dal sindaco Michele Strianese.