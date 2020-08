Coronavirus, screening sui cittadini a Sant'Antonio Abate: 10 positivi su 1000

Screening di massa sulla popolazione di Sant'Antonio Abate. Su mille tamponi, una decina ha dato esito positivo. Entro 48 ore, spiega una nota della Regione Campania, sarà completata la verifica del monitoraggio deciso per spegnere sul nascere il focolaio relativo a due strutture ricettive della zona dove si sono registrati nei giorni scorsi decine di positivi.

I controlli

Nelle 15 postazioni allestite dall'Asl Napoli 3 nel Comune di Sant'Antonio Abate, sono stati sottoposti a test rapidi e tamponi oltre cinquemila cittadini. Anche in questo caso sono scattate immediatamente tutte le procedure di prevenzione. "Raccomandiamo ai nostri concittadini - dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - la massima prudenza e collaborazione. Per il resto si lavora con grande determinazione per eliminare ogni possibile focolaio"