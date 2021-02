Covid-19: secondo contagio alla "Luciani" di Salerno, scuole chiuse a Battipaglia

Oltre all’alunno è risultata positiva al Covid-19 anche tutta la sua famiglia. Nei giorni scorsi, un altro bambino era rimasto contagiato ma, nonostante la sua positività, per i compagni di classe non era stata disposta la quarantena

Un secondo contagio è stato registrato all’interno di una quarta elementare della scuola Matteo Luciani appartenente all’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno. Oltre all’alunno è risultata positiva al Covid-19 anche tutta la sua famiglia.

Il caso precedente

Nei giorni scorsi, un altro bambino era rimasto contagiato ma, nonostante la sua positività, per i compagni di classe non era stata disposta la quarantena: innumerevoli i dubbi e le perplessità dei genitori dei bambini in merito al mancato provvedimento da parte degli enti preposti.

A Battipaglia

Continua anche per domani la chiusura di tutti gli edifici sul territorio comunale che ospitano scuole di ogni ordine e grado. "Eventuale riapertura delle scuole per sabato 13 febbraio sarà disposta con ulteriore ordinanza Sindacale ad emanarsi nel pomeriggio di domani" comunica la sindaca Cecilia Francese, che informa: "E’ stata disposto in capo ad Enel Distribuzione, in forza dei sopravvenuti problemi nell’erogazione idrica, il divieto di procedere nella giornata di domani ai programmati lavori di manutenzione, pertanto domani non ci saranno interruzione di energia elettrica in tutta la città.