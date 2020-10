Covid-19 in Campania, Tar respinge ricorso contro scuole chiuse: le motivazioni

Respinta l'istanza cautelare contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole in Campania fino al 30 ottobre prossimo. E' quanto stabilito dal decreto della Sezione Quinta del Tar Campania.

Le motivazioni

Nel testo del decreto si legge che "la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito, come rappresentato dalla difesa regionale" di rimodulare il provvedimento impugnato alla luce del Dpcm emanato ieri, relativo alle attività didattiche" hanno portato a respingere il ricorso. Il Tar, inoltre, ha rilevato tra l'altro che la Regione ha "esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo ".