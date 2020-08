Covid-19, sette casi positivi a Nocera Inferiore: nuovo appello di Torquato

Sette nuovi casi positivi al Covid-19 a Nocera Inferiore, che sono stati accertati a seguito dello screening. Si tratta di persone appartenenti a due nuclei familiari, che non sono ricoverate in ospedale e sono in buone condizioni di salute. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Manlio Torquato che continua ad essere in contatto con l’Asl, il quale ha già attivato il servizio di assistenza comunale per ogni necessità dei contagiati.

L'appello

Il primo cittadino invita alla prudenza: “Non dobbiamo allarmarci. Dobbiamo imparare a conviverci, approcciamoci con prudenza per una differente normalità che non imprigioni la nostra vita, ma non ci faccia ammalare. Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale e alle Ordinanze emesse dalla Regione Campania.Ai cittadini si raccomanda di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso le mani.Sta a noi tutti, ancora una volta”.