Allarme contagi a Siano, il sindaco proroga la chiusura delle scuole

Dopo Fisciano, un altro comune salernitano ha deciso di posticipare la riapertura delle scuole. A Siano, infatti, il sindaco Giorgio Marchese ha disposto, con una apposita ordinanza, l’ immediata chiusura sul territorio comunale di tutti i plessi e di tutti gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, gli uffici amministrativi e i servizi ai disabili, fino al 29 novembre compreso.

La prevenzione

Intanto da domani (18 novembre 2020), in accordo con l’Asl Salerno e il delegato Usca dottore Rocco Roscigno, sarà allestito il Punto Tamponi presso l’area retrostante la scuola elementare, con accesso da Via Spinelli e uscita da Via Mazzini. Il punto sarà operativo per due giorni a settimana e consentirà di effettuare i tamponi programmati per le verifiche dei casi positivi, per i contatti stretti e le segnalazioni pervenute dai medici di base a seguito di provvedimenti ufficiali di quarantena. Gli interessati saranno contattati dal personale del Coc, su prescrizione Asl, per concordare gli orari e le modalità di accesso all’area.