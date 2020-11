Covid-19, persona guarita dal virus torna positiva: i casi negli altri comuni

Nuovi casi nel salernitano al Covid-19, così come riportato dai rispettivi sindaci e comunicazioni istituzionali. A Pellezzano, una persona in precedenza guarita dal Coronavirus, è risultata essere nuovamente positiva. Ma andiamo con ordine: nel comune di Siano sono 6 i nuovi positivi, mentre a Pellezzano 11. In questo caso, il sindaco ha diffuso anche i nomi (tra questi c'è anche un positivo che era guarito, in precedenza). "Sabrina Annarita Pellegrino residente a Pellezzano (ha autorizzato la divulgazione delle proprie generalità); Carmine Pastore e Annoa Novelli residenti a Capezzano (hanno autorizzato la divulgazione delle proprie generalità); quattro residenti a Capezzano; due residenti a Coperchia; uno residente a Capriglia: uno residente a Pellezzano". Per tutti sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. L’Asl sta invece ricostruendo la catena dei contatti. Una è anche la persona guarita.

Gli altri comuni

Un nuovo contagio anche a Sapri, Olevano sul Tusciano e San Cipriano Picentino, mentre sono 11 i nuovi positivi a San Valentino Torio, con 3 persone guarite. Quattro i casi a Montecorvino Rovella e 3 nel comune di Vietri sul Mare.