Covid-19: positivo il sindaco di Angri, nuovi casi nella Valle dell'Irno

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli è positivo al Covid-19. A rivelarlo è lui stesso con un post su Facebook: “Sono in quarantena preventiva e perenne dal 2 dicembre, appena ho iniziato ad accusare lievi sintomi influenzali. Dopo un primo tampone negativo, tuttavia, il secondo è risultato positivo. Come tutti i Sindaci italiani ero e sono consapevole dei rischi che corriamo stando in prima linea nell’interesse delle nostre comunità. Il covid ha colpito anche me, e spero che questa sia un’ulteriore conferma, qualora occorresse, per chi è ancora scettico o sottovaluta il virus. Voglio rassicurare tutti che sto bene, che i sintomi sono del tutto passati. Nel frattempo continuo a lavorare dalla mia stanza per la mia città”.

I contagi nei comuni

Cinque nuovi casi positivi sono stati rilevani a Mercato San Severino: si tratta di una giovane cittadina ed un giovane concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti al Capoluogo; 2 cittadine, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Pandola; un cittadino residente nella frazione San Vincenzo. Sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Altri due contagi anche a Fisciano: si tratta – comuna il sindaco Vincenzo Sessa: si tratta di Abate Rocco residente a Fisciano capoluogo; di un cittadino residente alla frazione Lancusi e familiare di un caso positivo già riscontrato nei giorni scorsi.Per entrambi sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.