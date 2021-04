Covid-19: somministrati 1.377.741 vaccini anti-Covid in Campania, intanto arrivano 3.400 dosi di Janssen a Eboli

Sono 1.377.741 i vaccini anti-Covid somministrati complessivamente, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha comunicato i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi, 22 aprile. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 982.283 cittadini. Di questi 395.458 hanno ricevuto la seconda dose.



La curiosità

Intanto, questa mattina sono state recapitate a Eboli, presso la Farmacia dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata, 3.400 dosi del vaccino Janssen. Alla consegna hanno provveduto i furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere.

Gallery