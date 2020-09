Covid-19, sono 12 i contagiati a Pontecagnano: l'appello del sindaco

Salgono a 12 i contagiati nel comune di Pontecagnano Faiano. A rivelarlo, su richiesta esplicita di alcuni residenti, è stato il sindaco Giuseppe Lanzara che ha confermato l’esito positivo del tampone del Covid-19 a cui si è sottoposto un altro concittadino. I guariti, invece, sono otto.

L’appello

Il primo cittadino continuerà a fornire aggiornamenti dettagliati sui contagi. Ma chiede ai cittadini di fargli una promessa: “Rispettate scrupolosamente le norme in vigore per il contrasto alla diffusione del virus. Nei prossimi giorni ripasseremo insieme le principali misure e le precauzioni da osservare nei locali pubblici, all'aperto e in casa”.