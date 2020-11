Covid-19: apre l'Usca a Battipaglia, arriva il saturimetro agli abitanti di San Cipriano

Aprirà ufficialmente domani (martedì 17 novembre) la sede Usca nel comune di Battipaglia. Oggi pomeriggio la sindaca Cecilia Francese e l'assessore Pietro Cerullo hanno effettuato l'ultimo sopralluogo al "Pala Schiavo" prima della sanificazione interna ed esterna della struttura iniziata poco dopo le ore 16.

Nei Picentini arriva il saturimetro

Il Comune di San Cipriano Picentino, guidato dal sindaco Sonia Alfano, ha acquistato un saturimetro per ogni famiglia in cui è presente una persona positiva al Covid-19. Da oggi ogni nucleo familiare al cui interno è presente una persona positiva potrà richiedere, telefonando al comune al numero 3482469378, il saturimetro in comodato d'uso gratuito e rimanerne in possesso sino alla completa guarigione. Il saturimetro servirà a misurare e monitorare il livello di ossigenazione del sangue per poi comunicarlo al medico di famiglia oppure ai sanitari del 118.

