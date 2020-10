Norme anti-Covid nelle parrocchie: sospese anche le attività di associazioni e gruppi ecclesiali

Sospese anche le attività di associazioni e gruppi ecclesiali nelle parrocchie del territorio. Lo ha chiesto in una lettera indirizzata ai parroci della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, il vicario generale don Alfonso Raimo, a nome dell'arcivescovo Andrea Bellandi.

La decisione

Inizialmente, era stato chiesto di "non iniziare il Catechismo con la presenza fisica dei bambini e fanciulli, prediligendo modalità diverse, in quanto il percorso catechistico, per numeri e finalità chiede una continuità che al momento non è possibile garantire. Esse non riguardavano i percorsi formativi di associazioni e gruppi ecclesiali presenti nelle nostre parrocchie, meno impegnativi e numericamente più gestibili. L'attuale situazione generata dalla rapida diffusione del virus e aggravata dal numero crescente dei contagi, che non risparmiano le nostre comunità, ci spinge ad adottare maggiore prudenza, senza rinunciare ai momenti celebrativi comunitari".

L'appello del Vicario