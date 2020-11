Covid-19 a Buonabitacolo, striscione di solidarietà per gli anziani della casa di riposo

"Buonabitacolo è con voi non mollate". Recita così lo striscione dedicato al personale e agli ospiti della casa di riposo Sacro Cuore di Buonabitacolo, in provincia di Salerno, apposto all'ingresso della stessa struttura.

Nel piccolo centro del Vallo di Diano resta sempre alta l'attenzione per le condizioni di salute di alcuni ospiti risultati positivi da oltre una settimana. Ed è ancora forte l'emozione per la scomparsa di tre anziani deceduti a seguito del Covid. Per uno di essi, i cittadini hanno raccolto dei fondi per poter sostenere le spese del rito funebre.

