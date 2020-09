Covid-19, primo caso a Siano: tutti negativi i tamponi sui contatti

Una buona notizia arriva dal comune di Siano. Nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco Giorgio Marchese ha saputo dall’Asl che i tamponi effettuati nella giornata di ieri alle persone entrate in contatto con l’unico contagiato da Covid-19 sono tutti negativi.

Il commento

“È una notizia – spiega il primo cittadino – che da un grande sollievo a tutta la comunità, ma non ci deve far abbassare la guardia neanche per un secondo. Continuiamo ad essere responsabili nel pieno rispetto delle normative in vigore. Grazie a tutti per la collaborazione!”.