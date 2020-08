Covid-19, al via i test sierologici per il personale scolastico salernitano

A partire da lunedì 24 agosto verrà dato avvio all’esecuzione dei test sierologici per la ricerca di anticorpi del virus Sars-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della provincia di Salerno. L’esecuzione del test sierologico è su base volontaria. Lo comunica la Direzione Generale dell’Asl Salerno.

Le modalità

I test saranno effettuati con le modalità di seguito descritte: i Medici di Medicina Generale provvederanno ad eseguire i test sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti, previa prenotazione telefonica; il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl assicurerà comunque i test al personale scolastico presso le sedi Usca (Unità Speciali Continuità Assistenziale), previa prenotazione tramite i recapiti sotto indicati. Per il personale scolastico che prenderà servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio.

Per ulteriori informazioni il numero telefonico di riferimento è 081 9212491 l’indirizzo mail dip.scuolacovid@aslsalerno.it. L’Asl Salerno ha già attivato, per il tramite dei Distretti Sanitari, la distribuzione dei kit per lo screening sierologico e dei dispositivi di protezione individuale ai MMG-Medici di Medicina Generale (guanti, camici monouso e mascherine) in proporzione al numero dei rispettivi assistiti.