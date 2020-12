Coronavirus, don Cesar Quinde ai fedeli: "Sono positivo, rispettate le regole"

Don Cesar Quinde della Comunità vocazionista di Roma Grottarossa è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19.

L'appello ai fedeli

Il sacerdote vocazionale, che per anni è stato alla guida della parrocchia di Ricigliano, si affida a Facebook per inviare tutti coloro che lo seguono sui social e tutti i fedeli a rispettare le normative in vigore contro la diffusione del virus. “Il coronavirus è una cosa seria, rispettate le regole sulla prevenzione per aiutare noi stessi e gli altri”. E ancora: “Vi raccomando di rispettare le indicazioni sanitarie di prevenzione – chiosa il sacerdote. Il covid – scrive dall’ospedale – è una cosa seria. Rispettate le norme. Aiutiamoci per aiutare gli altri”.