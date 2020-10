Dalla Spagna ad Agropoli, turista positiva al Covid: scatta l'isolamento

Nuovo caso di contagio da Covid-19 nel Cilento: si tratta di una turista proveniente dalla Spagna, che è giunta ad Agropoli. Lo comunica il sindaco Adamo Coppola sui social. Arrivata all'aeroporto di Capodichino, è stata sottoposta a tampone, quindi si è recata, accompagnata dal compagno, che è andata prenderla presso lo scalo, in un bed and breackfast agropolese.

L’isolamento

Riscontrata la positività, i vigili urbani si sono prontamente attivati individuando la struttura, comunicandole di dover osservare l'isolamento per 14 giorni, che verrà espletato presso la struttura ricettiva. “Verificata la catena di contatti, la donna è ristretta al solo compagno, già in quarantena con lei e pari a zero per quanto riguarda la nostra città” conclude Coppola.