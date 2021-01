Covid-19: un decesso a Battipaglia, nuovi contagi in quattro comuni

Un nuovo decesso ed altri contagi nei comuni della provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, infatti, un uomo di 68 anni di Battipaglia è spirato nel reparto Covid dell’ospedale “Loreto Mare” di Napoli, dov’era stato ricoverato nei giorni scorsi a seguito della sua positività al virus. Nella città capofila della Piana del Sele – come riporta la sindaca Cecilia Francese sui social – sono 176 le persone attualmente positive, di cui 171 in isolamento domiciliare e 5 ricoverate in strutture ospedaliere.

Il virus nelle città

Altri 6 casi positivi sono stati rilevati, questa mattina, a Baronissi (73 totali); ben 14 a Campagna (140 totali di cui 116 si sono sviluppati all’interno di 29 famiglie); 2 a Serre (31 totali) ed 1 ad Agropoli (25 totali).