Elezioni 2020: Uscar e Protezione Civile di Salerno raccolgono le schede di 17 votanti in quarantena

Super lavoro, in questa domenica, per il gruppo comunale della Protezione Civile di Salerno che, con l'ausilio di un idoneo veicolo, ha coadiuvato il personale Uscar nella raccolta delle schede votate da 17 elettori in quarantena (coloro che ne avevano fatto richiesta ndr).

Gli stessi elettori erano iscritti nelle liste elettorali delle zone di Ceraso, Vallo della Lucania, Eboli, Contursi, e Salerno. Tale attività è stata prevista durante la preparazione delle operazioni elettorali attivate a Salerno, per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre nell'ambito del piano anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.