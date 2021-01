Covid-19, l'annuncio di Polichetti: "Mi sono vaccinato al Ruggi, basta speculazioni"

“Mi sono vaccinato stamattina con la prima dose e la seconda mi sarà somministrata tra 21 giorni alla stessa ora. L’organizzazione del Ruggi d’Aragona è a dir poco perfetta”. Lo annuncia il dottor Mario Polichetti, segretario della Fials di Salerno e responsabile del reparto Gravidanza a Rischio dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno.

L’appello

Il noto ginecologo salernitano propone alla Direzione strategica di “mantenere intatto questo modello organizzativo affinché anche i non addetti ai lavori possano usufruirne con serenità e leggerezza. Vaccinarsi è anche la prima forma di rispetto verso il prossimo”. Polichetti trova “vomitevoli le speculazioni che si fanno sull’argomento e gli inviti subdoli e palesi a non vaccinarsi che anche certa stampa nazionale fa.Il vaccino è sicuro ed è l’unica arma seria di cui disponiamo per contrastare la pandemia”.