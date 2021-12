Covid-19, un morto a Montecorvino Rovella: i contagi nei comuni

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai sindaci con i rispettivi bollettini istituzionali diffusi attraverso i canali social.

I casi

Due i casi a Bracigliano, mentre sono 3 quelli a Giffoni Valle Piana e Centola (nella frazione di Palinuro ci sono 3 studenti positivi in una scuola primaria, classe I, per la scuola secondaria gli studenti positivi sono 3, un alunno positivo della quarta elementare "Istituto Caprioli" e un altro alunno della quinta elementare della stessa scuola, anch'egli positivo), 1 a Caggiano, Vibonati e Scala, qui si tratta di un domiciliato ma residente in altro comune, 6 a Capaccio-Paestum, Monte San Giacomo e Agropoli,

Un morto a Montecorvino Rovella

Un aumento dei contagi si è registrato anche a Montecorvino Rovella. Lo ha comunicato il sindaco, insieme ad un report degli ultimi giorni nel comune