Covid-19: altri contagi a Vietri e Baronissi, semi-lockdown a Cetara

Altri sette positivi a Baronissi e tre completamente guariti. Dei nuovi contagiati, una anziana è stata ricoverata in ospedale, mentre gli altri sei asintomatici sono in isolamento in casa. Si tratta, in buona parte, di positivi appartenenti agli stessi nuclei familiari. In totale, dunque, 64 i positivi ad oggi registrati, di cui 35 guariti e 1 deceduto.

Vietri

Altri tre nuovi positivi al Covid19, intanto, a Vietri, dove il totale dei casi sale a ventitré. "Seguiamo queste semplici regole. Proteggiamo noi stessi, proteggiamo i nostri cari, proteggiamo il nostro Paese", ha ribadito il primo cittadino di Vietri.

Lockdown a Cetara

Intanto, a Cetara, dove si registrano 15 persone contagiate, il sindaco Roberto Della Monica, nella serata di ieri, ha annunciato alla cittadinanza, tramite social, di aver deciso di adottare un semi-lockdown cittadino. Sospese, dunque, le attività didattiche in presenza alla scuola dell’infanzia ed i negozi di Cetara dovranno abbassare le saracinesche, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e alle 18 nella giornata di sabato, mentre resteranno chiusi di domenica, fatto salvo per farmacie e servizi di ristorazione, per i quali restano in vigore le ordinanze regionali e i decreti nazionali. Fino al 15 novembre, come annunciato, chiuse le chiese e, a partire dalle ore 21, è stata disposto il divieto di accesso di tutta la zona di Largo Marina e del porto. Infine, come disposto dal primo cittadino, i medici di base dovranno comunicare al Cpmune tutte le richieste di tampone ricevute, al fine di monitorare al meglio la situazione dei contagi.