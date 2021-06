Il trend si conferma comunque in netto calo, così come nei giorni precedenti

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, così come riportato dai report dei sindaci attraverso i loro canali istituzionali. Il trend si conferma comunque in netto calo, così come nei giorni precedenti.

I contagi

Un nuovo positivo a San Cipriano Picentino, tre a Vietri sul Mare, due a Fisciano