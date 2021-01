Assembramenti e bevande oltre le 18: chiuso bar ad Agropoli

Blitz degli agenti della Polizia Municipale nel centro di Agropoli per verificare il rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione del Covid-19.

La task force

Nel corso dei controlli, in particolare, hanno riscontrato che un bar non rispettava il divieto di assembramenti e somministrava bevande ai clienti anche oltre le 18. Per questo, al termine delle verifiche, il titolare è stato sanzionato, mentre il locale chiuso come previsto dalla legge.