Covid in Cilento, il sindaco chiude i locali della movida: "Trenta tamponi"

Dopo il caso di positività al Covid che riguarda Agropoli, in diretta facebook, il sindaco Adamo Coppola ha spiegato che è necessario un giro di vite. Significa "chiusura dei locali della movida" in una zona di Agropoli.

I dettagli

"Ci sono stati ulteriori approfondimenti - ha detto il sindaco - Il caso è molto più complesso di quello che ci aspettavamo. La rete dei contatti obbligherà ad effettuare più di 30 tamponi. Adesso bisogna alzare il livello di guardia Dobbiamo salvare la pubblica incolumità".

Le conseguenze

Piazza della Mercanzia è difficile da controllare: "Ho incontrato i gestori dei locali e ho deciso di chiudere lì l'attività per 48 ore in un weekend importante, a luglio. Utilizzo più deciso della mascherina. Chiedo un utilizzo quando le distanze di sicurezza non possono essere rispettate, se siamo in un assembramento in piazza e in un locale".