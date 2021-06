Covid-19, nuovi casi ad Albanella: 5 positivi, il report del sindaco

Cinque nuovi contagi: lo ha annunciato il sindaco alla comunità, invitando a non abbassare la guardia. Il caso fa il paio con il focolaio, per fortuna già isolato, a Rofrano

Cinque nuovi contagi ad Albanella: lo ha annunciato il sindaco alla comunità, invitando a non abbassare la guardia. Il caso fa il paio con il focolaio, per fortuna già isolato, a Rofrano.

I dettagli

Il commento del sindaco Rosolino Bagini: “Torna a risalire la curva dei contagi da Covid-19 ad Albanella. In pochissimi giorni siamo risaliti da 1 a 5 casi positivi. Questo segnale deve far riflettere tutti noi sui comportamenti di sicurezza che tutti dobbiamo continuare a seguire. Abbiamo sacrificato un anno della nostra vita, non gettiamo al vento il lavoro fatto finora”.