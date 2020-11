Allarme Covid ad Altavilla, stop al fumo e al consumo di cibo all'aperto

Ad Altavilla Silentina non sarà possibile fumare, nè consumare cibi e bevande alcoliche all'aperto. Lo ha stabilito il sindaco Antonio Marra con un' ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 8 dicembre. L' obiettivo è frenare i contagi da Covid-19. Al momento il Comune della provincia di Salerno conta una trentina di casi positivi e due decessi.

L'ordinanza

Per "evitare la presenza di gruppetti" , il sindaco, Antonio Marra, ha deciso di regolamentare le uscite. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico sarà vietato fumare in tutte le ore del giorno data "l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina". Il provvedimento riguarderà "qualsiasi strumento per il fumo", compresa la sigaretta elettronica. Per lo stesso motivo non sarà possibile consumare cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Sono escluse dall'ordinanza le aree utilizzate dai locali pubblici. Il sindaco inoltre, ha disposto che non sarà possibile "stazionare su aree e strade pubbliche per pedoni in numero superiore a tre unità, anche a prescindere dal rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e anti assembramento e con deroga per i soli componenti di un nucleo familiare e per persone conviventi". Confermata, infine, la sospensione del mercato domenicale, eccezion fatta per la somministrazione di alimenti, mentre sarà "vietata l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali".