Alunno dell'Istituto alberghiero positivo al Covid: classe in Dad

Il Covid non arretra e si registrano altri contagi nelle scuole. Dopo i positivi registrati in alcuni istituti, a Bracigliano ed a Padula, ci sono stati nuovi stop alla didattica in presenza, nel Vallo di Diano.

I dettagli

A Sant'Arsenio, infatti, è risultato positivo un alunno dell'istituto alberghiero. La sua classe svolgerà Dad fino al 14 maggio. La decisione, a scopo prudenziale e in ossequio al protocollo sanitario, è stata assunta dal dirigente scolastico, professoressa Rosaria Murano.