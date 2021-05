Covid a Fisciano, alunno positivo: classe e docenti in quarantena

Allarme Covid in una scuola di Fisciano: un alunno frequentante la classe 5a Sezione B della scuola primaria dell' I.C. "Don Alfonso De Caro" di Lancusi è risultato positivo al tampone.

La quarantena

Per garantire le operazioni di sanificazione, il sindaco Vincenzo Sessa, come richiesto dal dirigente scolastico e sentito il dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva, ha disposto la chiusura dell’intero piano coinvolto dal caso Covid-19 del plesso centrale per domani (martedì 11 maggio), sul quale sono presenti anche le classi 2a Sez. A e B, 4a Sez. A e B, 5a Sez. A e B della scuola Primaria, e le classi 2a Sez. B e D della scuola secondaria di primo grado. Si procederà, inoltre, alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la classe interessata ma anche del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunno positivo. A partire da mercoledì 12 sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.