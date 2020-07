Covid ad Angri, blitz dei carabinieri nella movida: chiusi due pub, 11 multe

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nella zona della “movida” di Angri.

Il bilancio

Nel corso dell’operazione, sono stati complessivamente controllati 8 esercizi pubblici attivi nella somministrazione di alimenti e bevande; sottoposti a chiusura temporanea amministrativa 2 pub, per aver venduto dopo le ore 22.00 bevande alcoliche per asporto, in violazione delle misure anti Covid-19; elevate 11 sanzioni amministrative per violazione delle misure anti Coronavirus, per un importo totale di 4.400 euro, rispettivamente a carico dei titolari delle attività destinatarie di provvedimento temporaneo di sospensione e di altre persone controllate.