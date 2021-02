Covid nel Salernitano, altri contagi: il report dei sindaci

Il Covid non dà tregua e si registra una nuova ondata di contagi, in provincia di Salerno. Ad Angri, 14 positivi e 4 nuovi guariti. "Seguiranno settimane molto difficili e incerte - ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli - Chiedo ancora a tutti con massima apprensione di restare vigili e attenti, attenendosi alle regole anti Covid che ci vengono in aiuto". A San Valentino Torio, invece, sono 5 i nuovi casi positivi (in totale 589) e 5 i guariti (in totale 526, dall'inizio della pandemia).

Gli altri casi

A Capaccio Paestum, aggiornamento nel bollettino pubblicato dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Franco Alfieri: "Sono 4 i nuovi positivi, oggi, a Capaccio Paestum. Il totale degli attuali positivi nella nostra comunità si aggiorna a 68 unità, con 134 persone in isolamento domiciliare e sempre 359 guariti totali". A Campagna, l'aggiornamento è riferito alla tardissima serata di ieri, 17 febbraio: "Risulta guarita 1 persona (negativizzata). In totale, i casi di positività comunicati sono 27, 23 dei quali sviluppatisi all’interno di 12 famiglie".