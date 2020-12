Covid ad Angri: restano chiusi gli uffici comunali, annuncio del sindaco

È ancora in corso l’indagine epidemiologica presso gli uffici comunali ad Angri: nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid-19 dipendenti degli uffici Finanziario, Servizi Sociali e Avvocatura. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha disposto una sanificazione.

I dettagli

Il primo cittadino ha firmato una ordinanza attraverso la quale ha disposto da oggi fino a mercoledì la chiusura degli uffici al pubblico. Il sindaco raccomanda agli angresi che hanno avuto contatti stretti con i dipendenti comunali risultati positivi di mettersi in quarantena fiduciaria. "Le attività della Protezione Civile e dei dipendenti legati al COC in servizio per l’emergenza - spiega - saranno garantite ogni volta che saranno necessarie, anche a distanza".