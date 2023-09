Covid, anziano muore dopo crisi respiratoria nel salernitano

Presentava difficoltà respiratorie il 91enne di Amalfi portato in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ravello. L'anziano è risultato positivo al tampone da Covid-19. Portato in isolamento, l'anziano, con gravi insufficienze cardiorespiratorie, è stato curato dal personale medico del piccolo nosocomio costiero e monitorato per l'intera notte. Il 91enne è spirato questa mattina.