Contagi e prevenzione: riapre il Covid hospital Da Procida

Il Covid non arretra e c'è timore di una nuova ondata autunnale di contagi. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva già annunciato guardia alta e una serie di accorgimenti "per farsi trovare pronti, in caso di emergenza".

I dettagli

Il Ruggi si è già organizzato per far fronte a una eventuale impennata di casi, liberando posti letti. Inoltre giovedì 1 ottobre, dovrebbe riaprire anche il Covid Hospital al Da Procida. Previsti 18 posti di pneumologia e 6 di terapia sub-intensiva.