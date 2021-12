Covid-19: aumentano i contagi in due comuni, rinviata “Birra in B…Rocca” al Castello Arechi

Continuano ad aumentare i contagi nel salernitano. Tra il 16 e il 17 dicembre, in particolare, ben 31 nuovi casi ad Eboli. Inoltre, di ieri, la notizia di altri due positivi a Castel San Lorenzo.

Intanto, la Società di Gestione del Castello Arechi di Salerno e l’agenzia di eventi Mestieri e Sapori hanno deciso di rinviare a data da destinarsi della manifestazione “Birra in B…Rocca”, originariamente prevista dal 22 al 24 dicembre.

La decisione, sofferta ma inevitabile, arriva sulla base dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 15 Dicembre 2021, che vieta lo svolgimento di eventi e manifestazioni che possano dar luogo a femomeni di assembramento nel periodo 23 Dicembre 2021/1 Gennaio 2022.

Gli organizzatori, pertanto, con senso di responsabilità, ringraziando comunque l’Ufficio di Gabinetto della Regione per la disponibilità alla verifica di fattibilità dell’evento al Castello di Arechi, con anche proposte di rimodulazione, hanno deciso – vista l’evoluzione epidemiologica – di sospendere la kermesse in attesa di poter riprogrammare il tutto appena possibile. In ultimo, gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati in prevendita saranno “congelati” e resi riutilizzabili in occasione dei prossimi eventi con gli artisti musicali inizialmente previsti in palinsesto (Virginia Sorrentino 4et, Neri per Caso, Trio Vadinho).