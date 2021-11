Incubo Covid, aumetano i ricoveri al "Ruggi" e negli ospedali della provincia

Con l’aumentare dei contagi cresce anche il numero dei pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali salernitani. All’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” del capoluogo - riporta La Città - sono una decina i contagiati che hanno occupato i posti disponibili, che attualmente sono rimasti solo tre. I vertici del plesso di via San Leonardo starebbe già valutando la possibilità di riaprire il reparto Covid presso il “Giovanni Da Procida”, pienamente funzionante durante la prima e seconda ondata della pandemia.

Il caso Cava

Aumentano i ricoveri anche presso i nosocomi di Scafati ed Agropoli dove i posti letto, in alcuni giorni, sono stati totalmente occupati. Disagi anche all’ospedale di Cava de’ Tirreni dove un’anziana infetta di una casa di riposo, sabato scorso, è rimasta per un giorno al pronto soccorso - nonostante non fosse attrezzato per ricoverare pazienti contagiati - e successivamente condotta al Covid Center di Boscoreale.