Covid a Battipaglia, l'avvocato chiarisce: "Non c'entra la colonia estiva"

Nei giorni scorsi erano circolate alcune notizie di stampa, pubblicate da altri quotidiani e social, relative ad un bambino positivo al Covid, a Battipaglia. L'avvocato Giovanni Vitale, ha contattato anche la redazione di Salerno Today.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I chiarimenti

"Giova precisare che la struttura frequentata dal bambino, la scuola dell’Infanzia “Gioconda Rossini”, ancor prima di ricevere l’ufficialità della notizia sulla presunta positività del piccolo alunno che aveva frequentato la colonia estiva, ha tracciato una precisa mappatura di tutti i contatti avuti dal bambino. La colonia era comunque terminata il 31 luglio 2020 e soprattutto ha avviato, in concerto con le Autorità Sanitarie competenti, tutti i protocolli di verifica dei presunti contagi. I dati riportati dagli organi di stampa sulle persone poste in quarantena da parte dell’Asl competente sono assolutamente privi di fondamento poiché probabilmente vengono confusi i soggetti sottoposti a tampone con quelli posti in isolamento fiduciario, essendo pochissime le persone che si trovano attualmente in quarantena. Considerato poi che il primo ciclo di tamponi effettuati ha dato esito negativo è altamente probabile che il virus sia stato contratto dal bambino successivamente alla data di chiusura della colonia estiva, ovvero il 31 luglio 2020. Vanno quindi smentite con forza le numerose fake news associate al centro dell’infanzia “Gioconda Rossini”, struttura d’eccellenza nella formazione dei bambini che, anche in un periodo di profonda emergenza sanitaria, ha garantito il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza al fine di tutelare la salute dei piccoli alunn"i.