Allarme Covid, contagiato anche il sindaco: chiuso il Comune di Baronissi

Comune di Baronissi chiuso per Covid. Da oggi (lunedì 20 dicembre) a mercoledì (22 dicembre), è stata disposta dal sindaco Gianfranco Valiante la chiusura al pubblico degli uffici del Comune di Baronissi ad eccezione dell’Urp, dell’ufficio anagrafe e dei servizi di stato civile.

Le motivazioni

Il provvedimento, che si è reso necessario per alcuni contagi al Covid accertati nella tarda mattinata di sabato (tra i positivi lo stesso primo cittadino), consentirà al personale che potrebbe aver avuto contatto con le persone contagiate di sottoporsi ad ulteriori accertamenti (tampone molecolare). Il personale degli uffici interessati alla chiusura opererà in smart working ad eccezione dei capisettore che potranno accedere al loro posto di lavoro, in presenza, per urgenze. Il Palazzo di Città è stato già sottoposto alla sanificazione.