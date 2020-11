Allarme contagi a Baronissi: il sindaco rinvia l'apertura delle scuole

Un altro comune salernitano ha deciso di posticipare la riapertura delle scuole. Si tratta di Baronissi, dove il sindaco Gianfranco Valianta – con un’ordinanza firmata oggi – ha disposto la proroga della sospensione della didattica in presenza fino all’8 dicembre.

Il commento

I contagi nella comunità della Valle dell’Irno sono ancora elevati. “L’evolvere della situazione epidemiologica, il contagio che tocca ancora un numero significativo di bambini in età scolare e di famiglie, il contesto generale non consentono, per il prossimo 1 dicembre, la riapertura in sicurezza delle attività scolastiche in presenza. Fra otto - dieci giorni nuova valutazione dei dati per decidere il prosieguo: le lezioni riprenderanno in presenza solo se in sicurezza” conclude Valiante.