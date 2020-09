Covid a Baronissi, due tamponi positivi: l'annuncio del sindaco

Si tratta di un uomo e di una donna. Non sono parenti né conviventi, entrambi sono ricoverati all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. L’Asl, che ha comunicato la notizia, ha provveduto, come da protocollo a disporre in isolamento familiari e persone entrate in contatto con loro